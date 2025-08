Sieben Busse in Tübingen mit Graffiti besprüht: über 40.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bislang Unbekannte haben am frühen Montagmorgen in der Tübinger Schlachthausstraße mehrere Busse besprüht und dadurch einen hohen Schaden angerichtet. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter zwischen 3.30 Uhr und 4.30 Uhr auf das Betriebsgelände der dortigen Omnibusfirma vor und sprühten an insgesamt sieben abgestellten Bussen Graffiti in Form von verschiedenen Schriftzügen auf.

Der Schaden beläuft sich ersten Kostenschätzungen zufolge auf über 40.000 Euro. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise zu verdächtigten Wahrnehmungen in Form von Personen oder Fahrzeugen in oder um den Tatzeitraum unter der Telefonnummer 07071/972-1400.