Sessel in Mössinger Wohnung brennt

MÖSSINGEN. Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 67-Jähriger am Freitagmorgen bei einem Brand in seiner Einliegerwohnung in der Sternbergstraße erlitten. Das berichtet die Polizei. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Elektrogerät geriet gegen 6.10 Uhr unter anderem ein Sessel in der Wohnung in Brand.

Dem 67 -jährigen Bewohner gelang es, den Sessel in den Außenbereich zu ziehen und hierdurch größeren Schaden zu verhindern. Zur Brandbekämpfung kam die Freiwillige Feuerwehr Öschingen mit einem Löschfahrzeug vor Ort. Aufgrund der Rauchentwicklung erlitt der Bewohner leichte Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Der durch den Brand entstandene Sachschaden wird mit etwa 5.000 Euro beziffert. (pol)