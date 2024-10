Seniorin in Dettingen bestohlen: Unbekannter bittet um Spende

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Eine 76 Jahre alte Frau ist am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße Im Schwöllbogen bestohlen worden. Die 76 -Jährige wollte gegen 13.45 Uhr auf dem Parkplatz ihre Einkäufe in ihr Fahrzeug laden, als sie von einem bislang unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser bat sie, Geld zu spenden und einen Spendennachweis auf einem Klemmbrett auszufüllen.

Hierfür würde ihr der Mann beim Einladen der Einkäufe in ihr Auto helfen. Die Seniorin übergab dem Mann 20 Euro Bargeld und legte ihre Geldbörse, aus welcher sie die Geldscheine entnommen hatte, anschließend in den Kofferraum ihres Fahrzeugs. Als sich der Mann im weiteren Verlauf von ihrem Auto entfernte, stellte die 76 -Jährige fest, dass ihre Geldbörse aus dem Kofferraum fehlte, woraufhin sie den Mann ansprach. Dieser händigte ihr den Geldbeutel wieder aus und verließ die Örtlichkeit. Erst später stellte die Dame fest, dass ihr der unbekannte Mann mehrere hundert Euro Bargeld aus dem Geldbeutel entnommen hatte.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen vor Ort wurde festgestellt, dass gegenbefalls ein silberner Pkw Mazda mit polnischem Kennzeichen mit dem Sachverhalt in Verbindung stehen könnte. Der Mann selbst konnte auch im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Zu ihm kann lediglich gesagt werden, dass er etwa 40 Jahre alt und komplett schwarz gekleidet war. Zeugen, die Angaben zu dem Bettler auf dem Parkplatz des Supermarktes oder zu verdächtigen Wahrnehmungen in diesem Bereich machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (pol)