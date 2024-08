Schwer verletzt nach Frontalcrash: 25-Jährige gerät in Mössingen auf Gegenfahrbahn

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf dem Mössinger Nordring ereignet. Eine 25-Jährige war gegen 16.10 Uhr mit einem VW Golf in Richtung Öschingen unterwegs. Kurz nach dem Kreisverkehr mit der Karl-Naggy-Straße kam die Frau laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem Volvo eines 64 Jahre alten Mannes zusammen. Der Pkw der Unfallverursacherin wurde im Anschluss auf eine angrenzende Wiese geschleudert.

Die Frau zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Der Volvo-Fahrer erlitt ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 60.000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden. Zur Unterstützung und Reinigung der Fahrbahn waren die Feuerwehr und Mitarbeiter der Straßenmeisterei an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)