Quadfahrer nach Überholvorgang bei Dettingen schwer verletzt

DETTINGEN. Ein 36-Jähriger hat sich bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagabend auf der Kreisstraße 6712 ereignet hat, stand jetzt schwere Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr gegen 18.50 Uhr auf seinem Quad aus Richtung Neuhausen in Richtung Dettingen und überholte ein Auto. Während des Überholvorganges verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die dortige Böschung. In der Folge wurde der 36-Jährige von seinem Quad abgeworfen.

Sein Fahrzeug kam kopfüber auf der Fahrbahn zum Liegen. Der Schwerverletzte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik gefahren. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Die Feuerwehr befand sich ebenfalls an der Unfallstelle. Zur Höhe des Schadens kann bislang noch keine Aussage getroffen werden. (pol)