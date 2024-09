Porsche brennt in Wannweiler Tiefgarage: Schaden in sechsstelliger Höhe

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Ein Schaden in sechsstelliger Höhe ist bei einem Tiefgaragenbrand am Dienstagmittag in Wannweil entstanden. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts war laut Polizei gegen 12.45 Uhr ein über 30 Jahre alter Porsche 944 in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Richard-Burkhardt-Straße in Brand geraten.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte kurze Zeit später stand das Fahrzeug in Vollbrand und die Tiefgarage war stark verraucht. Alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen. Der Feuerwehr gelang es, den Brand rechtzeitig zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge beziehungsweise das Haus zu verhindern.

Hauptstraße war gesperrt

Durch die Hitze und den Ruß wurden jedoch zwei Motorräder, ein Motorroller und zwei weitere Pkw beschädigt. Weiterhin wurde die Bausubstanz des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Der ausgebrannte Porsche musste mit einem Abschleppwagen aus der Tiefgarage geborgen werden. Während des Einsatzes musste die Hauptstraße von Wannweil komplett gesperrt werden. Neben der Feuerwehr und dem Rettungsdienst waren auch Mitarbeiter des örtlichen Stromversorgers vor Ort. (pol)