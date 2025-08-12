Polizei sucht Zeugen eines Unfalls mit einem Liegerad bei Oberstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN-OBERSTETTEN. Der Polizeiposten Alb sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend am Ortsausgang von Oberstetten ereignet hat und nachträglich bei der Polizei zur Anzeige gebracht wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war ein 69-Jähriger gegen 17.40 Uhr mit einem dreirädrigen Liegefahrrad auf der Ödenburgstraße ortsauswärts unterwegs und wollte im Bereich des Ortsausgangs nach links auf einen Feldweg in Richtung Ruine abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem VW einer Frau, die den Radler während des Abbiegens überholte. Das Liegerad kippte daraufhin zur Seite. Sowohl die Autofahrerin als auch eine weitere Zeugin kamen dem Radler zu Hilfe. Dieser setzte seine Fahrt daraufhin bis nach Hause fort. Die Personalien der Beteiligten waren nicht ausgetauscht worden.

Infolge seiner Verletzungen musste sich der 69-Jährige nachträglich doch in ärztliche Behandlung begeben. Wie sich herausstellte, hatte er sich bei dem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zugezogen, die stationär in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, Angaben zu dem dunklen VW und/oder dessen Fahrerin machen können oder die möglicherweise als Ersthelfer vor Ort waren und der Polizei bislang noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich unter Telefon 07129/92862-0 zu melden. (pol)