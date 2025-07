Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Sonntagnachmittag in die Burgstraße nach Hohenstein-Oberstetten ausgerückt. Kurz nach 17.30 Uhr war der Feuerwehrleitstelle der Brand eines Gasgrills mitgeteilt worden. Die Feuerwehr konnte die aus noch ungeklärte Ursache am Ventil brennende Gasflasche entfernen und die Gefahr beseitigen. Verletzt wurde niemand, die Höhe des Schadens ist noch unbekannt. (pol)