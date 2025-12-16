Schmuck bei Einbrüchen in zwei Häuser in Oberstetten gestohlen

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Der Polizeiposten Alb ermittelt nach weiteren Einbrüchen in Oberstetten, die sich im Laufe des Sonntags ereignet haben. Nach bisherigen Erkenntnissen drang dabei ein noch Unbekannter in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 22 Uhr sowie 17.30 Uhr und 19.30 Uhr jeweils gewaltsam über Nebeneingangstüren in zwei Wohnhäuser in der Straße In Grubwiesen ein, berichtet die Polizei. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten durchwühlt und hieraus Schmuck gestohlen. Zeugenhinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 07129/92862-0 erbeten.