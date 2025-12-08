21-Jähriger überschlägt sich mit Pkw bei Hohenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen hat ein 21-Jähriger beim Überschlag mit seinem Auto am Sonntagvormittag erlitten. Der junge Mann war mit einem Peugeot gegen neun Uhr auf der B 312 zwischen Oberstetten und Pfronstetten unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Gegenlenken verlor er dann die Kontrolle über das Fahrzeug und querte die Gegenfahrspur. Im linken Grünstreifen überschlug sich der Peugeot.

Vom Rettungsdienst wurde der 21-Jährige zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sein Wagen, an dem sich der Sachschaden auf circa 5.000 Euro belaufen dürfte, musste abgeschleppt werden. Neben Rettungsdienst und Polizei war auch die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (pol)