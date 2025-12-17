Pkw-Fahrer missachtet Vorfahrt und verursacht Unfall bei Hohenstein

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Die Missachtung der Vorfahrt dürfte als Ursache für einen Unfall am Mittwochmorgen bei Bernloch in Betracht kommen. Gegen 8.30 Uhr fuhr ein 23-Jähriger mit einem VW Crafter von der Marktstraße in Richtung B 312. Nach dem vorschriftsmäßigen Anhalten an der dortigen Stoppstelle bog der Mann nach links auf die Bundesstraße ein und übersah hierbei einen aus Richtung Oberstetten kommenden Lkw Scania, den ein 38 Jahre alter Mann fuhr. Bei der anschließenden Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumung der Unfallstelle ergaben sich bis 9.30 Uhr Verkehrsbehinderungen. (pol)