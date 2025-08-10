Gute Unterhaltung bei der Dorfhockete in Oberstetten

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN-OBERSTETTEN. Der Förderverein der Oberstetter Vereine pflegt seine Dorfgemeinschaft mit einem Hock vor der Heilig Kreuz Kirche. Nicht nur bei den Einheimischen ist das der Tipp für Geselligkeit und Unterhaltung bei schwäbischen Gerichten und Blasmusik. Tonangebend waren die Junior-Jugendkapelle und die Jugendkapelle Bernloch/Oberstetten unter der musikalischen Leitung von Marcel Jäger bei der Eröffnung. Schlagkräftig dagegen Bürgermeister Simon Baier, der beim zweiten Schlag mit einem Hammer den Zapfhahn in die Buchse schlug. »Ich stehe unter Druck«, gesteht er, nachdem der Vorsitzende des Fördervereins Marc Waidmann dem Publikum ihn als besten Fassbieranstecher vorstellte. »Nur ein Schlag beim Gemeindefest. Ob die Messlatte übersprungen werden kann?«, scherzt dieser.

Auch der Verkaufsleiter der Zwiefalter Klosterbrauerei Patrick Rall warf ihm prüfende Blicke zu und ging ihm dann beim Abfüllen des Freibiers zur Hand. »Wir blicken auf jahrzehntelange Zusammenarbeit zurück und zeigen damit regionale Verbundenheit und unterstützen die Vereinskultur«, gibt er zu verstehen. Und diese wird in Oberstetten groß geschrieben. Musikverein, Narrenverein, der Turn- und Sportverein und die Freiwillige Feuerwehr beteiligen sich an diesem Dorfhock, der in diesem Jahr zum 40. Mal ausgetragen wird. Dabei war der Kirchplatz nicht immer dafür vorgesehen. War anno 1985 der Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus der erste Standort, hat sich das Konzept zehn Jahre später geändert. Vom großen Festzelt zu kleinen Holzlauben, der Schwenk hat sich gelohnt. »Ulrich Knupfer und Hans Baier haben ihre Idee durchgesetzt«, deckt Musikvereinsvorsitzender Matthias Roggenstein auf.

Viele Besucher bei super Wetter und toller Blasmusik

»Bei der tollen Kulisse kann man es sich gutgehen lassen und miteinander eine schöne Zeit verbringen«, ist sich Simon Baier sicher. Dass es über eine so lange Zeit gemeinsam funktioniere, das sei den Vereinen zu verdanken. Nur wenn alle zusammenhelfen und zusammenschaffen, gelinge diese Hockete, sei sie ein richtiger Erfolg. Schön sei auch, dass viele trotz Urlaubszeit unterstützen und mitmachen, warf Waidmann ein. »Wir sind dieses Jahr gut unterwegs mit vielen helfenden Händen, Ältere und Jüngere miteinander macht einfach Spaß.« Er machte auch auf das Verständnis der Anwohner aufmerksam, die eine Woche lang dieses »Tohuwabohu« mitmachen.

Bürgermeister Simon Baier hat den Bogen raus beim Anzapfen. Foto: Gabriele Bimek

Denn Programm gehöre auch dazu wie Blasmusik der Musikerkollegen aus Pfronstetten, Sondelfingen und Eglingen. Dann erweckt der Hammellauf die Aufmerksamkeit der Besucher, bei dem Gaudi im Vordergrund steht. Die hatten auch die Kinder mit Hüpfburg, Schminken und Spielstraße samt Schießbude. Beste Stimmung am lauen Sommerabend am Samstag, am Sonntag waren Schattenplätze gefragt. »Viele Besucher, super Wetter, tolle Blasmusik, das macht richtig Spaß. Was will man da noch mehr!«, fasst Waidmann zusammen. (GEA)