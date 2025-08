Mit 1,5 Promille: Junge Autofahrerin kollidiert bei Hohenstein mit Baum

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Eine 21-Jährige hat am Samstagmorgen einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 9.15 Uhr geriet die Hyundai-Fahrerin auf ihrem Weg von Oberstetten in Richtung Ödenwaldstetten auf der Kreisstraße 6736 mit den rechten Rädern in den Grünstreifen und verlor daraufhin die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw rutschte in der Folge mehrere Meter über eine Wiese und kollidierte schließlich mit der Fahrzeugfront mit einem Baum, wobei das rechte Vorderrad von der Achse gerissen wurde.

An dem Hyundai entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille, weshalb die 21-Jährige eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und ihren Führerschein noch vor Ort abgeben musste. (pol)