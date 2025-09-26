Hohensteiner Autorin Katinka Manzau-Feddern veröffentlicht neues Kinderbuch

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Die Buchstaben des Alphabets leben alle gemeinsam in einem Baum. Jeder ist anders, keiner gleicht dem anderen - aber jeder wird gebraucht. Denn gemeinsam bilden die Buchstaben wunderschöne Worte. Doch eines Tages ist alles anders. Die Buchstaben kümmern sich nicht mehr um einander. Und die Welt wird still. Bis die Buchstaben merken, dass irgendetwas fehlt, und das kleine »d« den ersten Schritt macht: Es stellt sich neben das große »U«, zusammen bilden sie das »du«. Nach und nach kommen auch die anderen Buchstaben zurück - und merken: Ohne die anderen ist alles nichts. Keiner ist besser als der andere, jeder einzelne wird gebraucht.

Die Botschaft: »Die Einzigartigkeit eine jeden Lebewesens ist die Grundlage einer kostbaren Vielfalt«, sagt Kinderbuchautorin und -illustratorin Katinka Manzau-Feddern. Die Geschichte, die sie in ihrem neuen Buch »Der Tag, an dem die Buchstaben verschwanden«, erzählt, ist so kurz wie tiefgründig. Sie hat ein Gespür dafür, lebenskluge Botschaften in ein ebenso poetisches wie kindgerechtes, leicht verständliches Gewand zu kleiden. Und zwar in ein sehr hübsches, buntes und zartes Gewand: Ihre handgemachten Collagen aus feinen Papieren sind zum unverwechselbaren Markenzeichen der Autorin und Illustratorin geworden. »Ich verzichte ganz bewusst komplett auf sämtliche digitalen Hilfsmittel«, betont die Hohensteinerin.

Begeisterung für Buchstaben und Schriften

Jedes der Bilder zu ihrer Geschichte, die für Kinder ab drei Jahren zum Vorlesen geeignet ist, ist mit viel Herz gestaltet. Katinka Manzau-Feddern schöpft aus einem riesigen Fundus: Papiere, Zeitungsausschnitte, Bilder, Postkarten - sie sammelt alles, was sich irgendwie und irgendwann für eine Collage verwenden lässt. Dann entstehen die Motive Schicht für Schicht aus durchscheinenden oder dickeren Papieren, die geschnitten, bemalt, bedruckt und beklebt werden. Dazu findet sie die richtigen Worte: Anders als die meisten anderen Illustratoren schreibt sie ihre Texte selbst.

Die Geschichte über die Buchstaben ist aus einem lange gehegten Wunsch heraus entstanden: »Ich wollte unbedingt etwas mit Typografie machen«, erzählt sie. »Mit Begeisterung schneide ich regelmäßig Buchstaben mit schönen Schriften aus Zeitschriften aus und sammle sie in einer Box.« Besonders angetan haben es ihr Schriften aus den 1960er- und 70er-Jahren, die heute überwiegend nicht mehr verwendet werden.

Das Manuskript und die Bilder lagen, bis es endlich zur Veröffentlichung kam, eine ganze Weile in der Schublade. Schon vor zwei Jahren hatte die Hohensteinerin ihre Geschichte beim Wettbewerb »Meefisch« eingereicht. Der Wettbewerb für Bilderbuchillustration wird alle zwei Jahre von der Stadt Marktheidenfeld vergeben. Gesucht wird das beste unveröffentlichte Bilderbuchprojekt im deutschsprachigen Raum. Unter 150 Einsendungen hat es Katinka Manzau-Feddern in die Finalrunde der besten 20 geschafft. »Gewonnen hat es zwar nicht, aber es hat trotzdem seinen Weg zum Buch gefunden«, freut sie sich. Nach dem Wettbewerb hat sie ihr Manuskript verschiedenen Verlagen angeboten, der Neptun Verlag aus Bern hat das Projekt schließlich umgesetzt. (GEA)