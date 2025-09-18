»Riesen-Riegel« in Sicht? Hohenstein kritisiert Windkraft-Pläne

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Die Energiewende inklusive Windkraft-Planung stößt in Hohenstein auf vergleichsweise wenig Gegenwind. Bürgermeister Simon Baier führt das auch darauf zurück, dass die Gemeinde offen mit dem Thema umgegangen sei und die Bürger bei allen wesentlichen Verfahrensschritten mitgenommen habe. Es gab Info-Veranstaltungen, Broschüren in jedem Briefkasten und nicht zuletzt die Möglichkeit, sich als Investor an einer Bürgerenergiegenossenschaft zu beteiligen.

Fairplay ist auch der Grund dafür, dass Baier nun im Einverständnis mit dem Gemeinderat eine Stellungnahme an den Regionalverband Neckar-Alb richtet, in der zumindest in Teilen Kritik am aktuellen Verfahrensstand zum Windkraftausbau geübt wird. Die Verbandsversammlung hat im Juli dieses Jahres den zweiten Entwurf des Teilregionalplans Windkraft beschlossen. Gegenüber der ersten Fassung von 2023 ergibt sich aus Hohensteiner Sicht eine Änderung, die die Gemeinde so nicht akzeptieren will.

Baier erinnert den Regionalverband in seiner Stellungnahme an die Verlässlichkeit der Planungen. Öffentliche Beteiligung und Anhörungen wecken aus seiner Sicht berechtigte Erwartungen an den Verlauf des weiteren Verfahrens: »Die überraschende Aufnahme neuer, wesentlicher Flächen sind der Transparenz und Nachvollziehbarkeit deshalb nicht zuträglich.«

Aus zwei Gebieten eins gemacht

Südlich von Oberstetten auf Pfronstetter Gemarkung liegt das Vorranggebiet RT-05, östlich davon das Vorranggebiet RT-09 im Dreieck zwischen Ödenwaldstetten, Eglingen und Ehestetten. Waren die beiden Flächen bisher klar voneinander abgetrennt, sieht die Fassung von 2025 nun eine Erweiterung des Gebiets RT-09 in Richtung Westen und damit auch in Richtung Gebiet RT-05 vor. Simon Baier spricht in seiner Stellungnahme von einem »Riesen-Riegel«, der aus zwei Gebieten praktisch eines macht. Allerdings sieht der Regionalverband in der aktuellen Fassung auch eine Verkleinerung der bisher 562 Hektar großen Fläche RT-05 um 153 Hektar vor - für Baier ist das allerdings kein hinreichendes Argument für die Erweiterung der Fläche RT-09 von 393 auf 425 Hektar.

Auch wenn Konzentration statt Verspargelung aus Sicht des Bürgermeisters die richtige Strategie ist: So viel Konzentration ist dann doch zu viel des Guten. Die Erweiterungsfläche, so Baier, ist rund 1.500 Meter lang und hat eine Fläche von 32 Hektar, »sie widerspricht den raumplanerischen Grundsätzen und zerschneidet die Landschaft«. Nach Angaben von Lena Dölker, die die Pläne des Regionalverbands in der Gemeinderatssitzung vorstellte, wäre auf der Erweiterungsfläche Platz für zwei Windräder - im Vorranggebiet RT-09 wären damit bis zu zwölf Anlagen möglich.

Auch aus Pfronstetten, informierte Baier, sei mit einer Stellungnahme gegen die Pläne des Regionalverbands zu rechnen. Der finale Planentwurf zur Teilfortschreibung Windenergie werde voraussichtlich zum Jahreswechsel vorliegen. (GEA)