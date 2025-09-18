Zwei Frauen mit neuen Ideen im Gesundheitszentrum Hohenstein am Start

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. »Es erfüllt mich mit Wehmut, dass solche Stellen immer nur befristet sind.« Markus Tress sprach seinen Gemeinderatskollegen und den Vertretern der Verwaltung aus der Seele. Das Gremium hatte in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause das Thema Port-Gesundheitszentrum auf der Tagesordnung. Das Vorzeigeprojekt hat in seiner Geschichte schon mehrfach hohen Besuch bekommen und genießt Aufmerksamkeit weit über die Region hinaus – in der Politik genauso wie in medizinischen Fachkreisen.

Gefördert wurde es bisher von der Robert Bosch Stiftung. Das gilt auch für die Stelle von Barbara Boßler. Ihr Vertrag als kommunale Gesundheitsfachkraft wurde seit 2023 immer und immer wieder verlängert, letztmalig bis Ende 2026. Analog gilt das auch für Anke Baumeister, die im März die vakante Stelle als Projekt-Koordinatorin übernommen hat, die zuletzt Friedemann Salzer innehatte.

Die Uhr tickt, eine ordentliche Lösung für eine dringend erwünschte Regelfinanzierung über 2026 hinaus ist noch nicht gefunden. Dabei wäre den Kollegen im Gesundheitszentrum und der Lokalpolitik sehr daran gelegen, den beiden Frauen eine Perspektive zu bieten und zu halten. Wie sehr sie das Profil des medizinischen Versorgungszentrums, das verschiedenste Disziplinen unter einem Dach vereint, prägen, wurde in ihrem Tätigkeitsbericht deutlich.

Zwei Netzwerkerinnen

Barbara Boßler kennt man im Gemeinderat schon gut, sie war bereits mehrfach zu Gast und berichtete aus ihrer Arbeit als Community Health Nurse, zu deutsch kommunale Gesundheitsfachkraft. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Arbeit mit psychisch erkrankten und alten Menschen, die sie genauso berät wie deren Angehörige. Als Netzwerkerin denkt sie interdisziplinär, vermittelt passende Hilfen und entlastet damit auch die Ärzte im Gesundheitszentrum.

Anke Baumeister ist ein neues Gesicht. Sie stammt aus Lenningen und war als Betriebswirtin im Controlling zweier Kliniken, bei der Bruderhaus-Diakonie in verschiedenen Funktionen, bei der Lebenshilfe Esslingen und bei der Altenhilfe Tübingen tätig. »Ich bin zu 50 Prozent schwerbehindert und freue mich über die Chance, hier wieder beruflich Fuß zu fassen«, gab sie ein sehr persönliches Statement ab.

Als Projekt-Koordinatorin ist sie vor allem fürs Organisatorische zuständig. Das betrifft das Gebäude-Management in Zusammenarbeit mit der Firma Schwörer Haus, die es gebaut hat, genauso wie die strategische und inhaltliche Weiterentwicklung in Kooperation mit dem Kreisgesundheitsamt. Seit Mai leitet sie zudem den neuen Bewegungstreff in Bernloch – bisher kommen nur Frauen, so Baumeister, die sich auch über männliche Teilnehmer freuen würde.

Gemeinsam mit Barbara Boßler will sie ab Januar mit einem größeren Projekt an den Start gehen: Sie wollen das an der amerikanischen Stanford-Universität entwickelte Insea-Programm in Hohenstein anbieten. Das Selbstmanagement-Programm unterstützt Menschen mit chronischen Erkrankungen und ihre Angehörigen darin, ihre Lebensqualität zu verbessern und den Alltag besser zu bewältigen. Die dafür nötigen Handwerkzeuge zur Selbsthilfe werden in einem Kurs vermittelt.

Regelmäßig anbieten wollen die beiden Frauen auch einen Gesundheits-Brunch. Das Konzept: Nach einem kurzen Impuls-Vortrag werden gemeinsam Mahlzeiten zubereitet und verzehrt – das soll nicht nur die Gesundheitskompetenz stärken, sondern auch Menschen aus der Einsamkeit herausholen. Erste Kontakte geknüpft haben Anke Baumeister und Barbara Boßler auch mit der Schulsozialarbeit der Freibühlschule. »Die Idee ist es, Jüngere und Ältere zusammenzubringen«, so Boßler. Dabei soll es vor allem um Hilfen im digitalen Raum gehen – die Jugendlichen sind dort zu Hause, die Senioren bewegen sich dort nicht immer selbstverständlich: »Manche sind damit überfordert, online Arzttermine zu vereinbaren«, machte Barbara Boßler ein Beispiel.

Fahrdienst mit Ehrenamtlichen

Ein ganz großes Projekt ist die »Sorgende Gemeinde«: Unter diesem Überbegriff sollen Angebote wie etwa ein Fahrservice stehen. Elf Ehrenamtliche sind bereits gefunden, ein grobes Konzept steht und wird am 23. Oktober bei einer Kick-off-Veranstaltung in Oberstetten vorgestellt. Fahrdienste sollen zunächst dienstags und donnerstags mit Privat-Pkw angeboten werden, montags und mittwochs wird eine telefonische Rufbereitschaft eingerichtet. Aus versicherungsrechtlichen Gründen werden Fahrten zumindest vorerst nur innerhalb Hohensteins möglich sein. »Kommunale Anbindung ist erwünscht«, betonte Barbara Boßler, die dem Gemeinderat im nächsten Schritt ein detailliertes Konzept vorlegen und damit um die Unterstützung der Gemeinde bitten will. (GEA)