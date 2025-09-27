Betrunkenen Sattelzugfahrer in Hohenstein aus dem Verkehr gezogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOHENSTEIN. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen gegen den Fahrer eines Sattelzuges, wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr aufgenommen. Am Abend gegen 20.15 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden Lkw, der immer wieder auf seinem Weg auf der Kreisstraße 6736 von Steinhilben in Richtung Oberstetten in den Gegenverkehr geriet. Das beschriebene Fahrzeug und der zugehörige Fahrer konnten schließlich in der Burgstraße angehalten und kontrolliert werden.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 49-jährige Fahrer einen Alkoholwert von knapp zwei Promille vorwies. Es folgten eine Blutprobe im Krankenhaus, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Erhebung einer Sicherheitsleistung beim polnischen Fahrzeugführer. Da der 40-Tonner in der Ortsdurchfahrt Oberstetten stand, musste er durch ein Abschleppunternehmen auf einen nahegelegenen Parkplatz geschleppt werden. (pol)