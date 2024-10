Polizei rückt zu Schlägerei unter Betrunkenen am Tübinger Bahnhof aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens zwei, teils ganz erheblich alkoholisierten Beteiligten ist es am Montagabend auf dem Vorplatz zum Tübinger Bahnhof gekommen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war es gegen 23.30 Uhr zwischen einem 28- und einem 45-Jährigen, sowie einem weiteren, noch Unbekannten im Bereich des Bussteigs A aus noch ungeklärten Gründen zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, die schnell in eine Schubserei mündete, welche letztendlich in eine handfeste Schlägerei gipfelte.

Dabei soll auch eine Glasflasche als Schlagwerkzeug eingesetzt worden sein. Zeugen trennten die Parteien und alarmierten die Polizei. Vor dem Eintreffen der Polizeibeamten soll einer der Beteiligten in Richtung Bahnhofsgebäude geflüchtet sein. Eine Fahndung nach diesem verlief bislang erfolglos. Die beiden anderen wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ihrer Blessuren ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)