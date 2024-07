Polizei-Großeinsatz in Reutlingen: Rathaus evakuiert

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Großaufgebot der Polizei sorgt am Dienstagvormittag für großes Aufsehen in der Reutlinger Altstadt rund um das Rathaus. Polizisten mit Maschinengewehren bewachen die Eingänge und die Tiefgarage, die Straßen rund um das Amtsgebäude wurden abgesperrt, etliche Polizeiwagen stehen in der Nähe. In der Stadt macht bereits Gerüchte vom einem Amoklauf und einem Terror-Alarm die Runde. Die Polizei bestätigt das aber nicht. »Um kurz nach 8.30 Uhr haben wir eine Mitteilung bekommen, dass eine Person im Rathaus gesehen worden sei, die anscheinend eine Pistole mit sich getragen hat«, sagt ein Sprecher der Polizei.

Bewaffnete Polizisten bewachen den Eingang des Reutlinger Rathauses. Foto: Ralf Rittgeroth Bewaffnete Polizisten bewachen den Eingang des Reutlinger Rathauses. Foto: Ralf Rittgeroth

Angeblich hat ein Rathaus-Mitarbeiter eine bewaffnete Person in der Tiefgarage gesehen, die sich dann auf den Weg nach oben ins Rathaus gemacht habe. »Diesem Verdacht gehen wir nach. Er ist aber noch nicht verifiziert.« Fest steht: Um kurz nach 9 Uhr wurde das Gebäude evakuiert. Mitarbeiter und Besucher mussten das Rathaus verlassen und versammelten sich am Tübinger Tor.

Straßen um das Rathaus herum gesperrt

»Das Rathaus wurde umsperrt«, sagt der Polizei-Sprecher. Über die Anzahl der eingesetzten Beamten machte er keine Angaben. Nur so viel. »Bei einem Gebäude dieser Größe mit verschiedenen Gebäudeteilen und verschiedenen Zimmern, braucht es eine entsprechend große Zahl an Einsatzkräften.«

Die Mitarbeiter der Stadt Reutlingen haben sich am Tübinger Tor versammelt. Foto: Frank Wild Die Mitarbeiter der Stadt Reutlingen haben sich am Tübinger Tor versammelt. Foto: Frank Wild

Polizisten mit kugelsicherer Weste sind derzeit (Stand 9:35 Uhr) im Rathaus und durchsuchen die Zimmer. Eine Drohne ist im Einsatz und fliegt entlang der Fenster des Rathauses.

Oberbürgermeister Thomas Keck: Bereich meiden

»Bitte meiden Sie den Bereich«, schreibt Oberbürgermeister Thomas Keck auf Instagram an die Bürger und Passanten gerichtet. »Sobald etwas Neues bekannt ist, werden wir Sie informieren.« (GEA)