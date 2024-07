Einsatz

Großeinsatz der Polizei in Reutlinger Innenstadt - Rathaus evakuiert

Die Polizei ist am Dienstagvormittag zu einem Großeinsatz am Reutlinger Rathaus ausgerückt, nachdem Mitarbeiter im Gebäude einen Mann mit einer Pistole gesehen haben wollen. Nach etwa drei Stunden wurde der Einsatz aufgehoben. Polizisten in Schutzwesten und Helmen hatten das Rathaus durchsucht und niemanden mit einer Waffe gefunden.