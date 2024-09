Polizei gibt Details zum schweren Unfall mit Lkw auf der B28 bei Tübingen bekannt

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen auf der B28 ereignet. Ein 21-Jähriger war gegen 6.40 Uhr mit einem VW Touran auf der Bundesstraße von Rottenburg in Richtung Tübingen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam der junge Mann mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit dem entgegenkommenden Lastwagen eines 55 Jahre alten Mannes zusammen. Im Anschluss drehte sich der Wagen des Unfallverursachers, kollidierte noch mit dem Anhänger des Lkw und wurde letztendlich nach rechts in die Leitplanke abgewiesen.

Feuerwehr befreit Schwerverletzten aus Unfallwagen

Der 21-Jährige wurde durch die Kollision in dem VW eingeklemmt und musste von der Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Nach einer notärztlichen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde der junge Mann mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 43.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme, der Versorgung des Schwerverletzten sowie der Bergung der Fahrzeuge und der Fahrbahnreinigung musste die B28 in beide Richtungen bis 10.15 Uhr voll gesperrt werden. (pol)