Polizei beschlagnahmt Böller von Jugendlichen in Reutlingen

REUTLINGEN. Böllernde Jugendliche haben am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz am Reutlinger Willy-Brandt-Platz geführt. Passanten hatten kurz nach 18 Uhr die Polizei aufgrund des Abbrennens von Raketen und Böllern am Zentralen-Omnibus-Bahnhof (ZOB) verständigt. Die Beamten stellten dort mehrere Jugendliche fest, die zunächst flüchteten. Im Zuge der Fahndung konnten ein 16- und ein 13-Jähriger angetroffen werden. Diese führten neben verschiedenen Feuerwerkskörpern, die allesamt erst ab 18 Jahren erlaubt waren, auch noch mehrere E-Zigaretten mit. Die Polizeibeamten beschlagnahmten die Gegenstände zur Gefahrenabwehr und verständigten die Erziehungsberechtigten. (pol)