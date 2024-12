Ohne Betriebserlaubnis unterwegs: Auto in Dettingen aus dem Verkehr gezogen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Obwohl sein Pkw nicht den Vorschriften entsprach und die Betriebserlaubnis deshalb erloschen war, ist ein 34-Jähriger am Montagvormittag kurz vor 9.30 Uhr mit seinem VW Golf in Dettingen/Erms unterwegs gewesen. Das berichtet die Polizei. Einer Streifenbesatzung des Verkehrsdienstes Tübingen fiel das Fahrzeug in der Kappishäuser Straße auf und führte daraufhin eine Kontrolle durch. Die Beamten stellten fest, dass am Fahrzeug die vorgeschriebenen Reflektoren fehlten und auch das eingebaute Fahrwerk in Kombination mit den montierten Sonderrädern nicht ordnungsgemäß war. Dazu war die angebrachte Fensterfolie nicht zugelassen. Der Mann sieht nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen. (pol)