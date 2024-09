Nach erneuten Straftaten: Reutlinger Polizei fasst ehemaligen Gefängnisinsassen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Unter anderem wegen des Verdachts mehrerer Diebstahlsdelikte sowie der Straßenverkehrsgefährdung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeirevier Reutlingen derzeit gegen einen polizeibekannten 40-Jährigen. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft. Das teilen die Staatsanwaltschaft Tübingen und das Polizeipräsidiums Reutlingen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.

Den bisherigen Ermittlungsergebnissen zufolge soll der 40-Jährige allein seit Ende Juni 2024 in Reutlingen fünf Diebstahlsdelikte, unter anderem aus einer Drogerie und einem Elektronikmarkt sowie zuletzt am 3. September aus einer Tankstelle begangen haben.

Beim Fall vom 3. September soll der Tatverdächtige gegen 8.10 Uhr aus einer Tankstelle in der Neue Straße in Ohmenhausen mehrere Getränke gestohlen haben, worauf die Kassiererin die Polizei verständigte. Beim Erkennen einer Streifenwagenbesatzung in der Hasenbergstraße flüchtete der Mann mit einem BMW, den er bereits zuvor von einem Bekannten unbefugt in Gebrauch genommen haben soll, unter Ausnutzung des Bürgersteigs und mit überhöhter Geschwindigkeit über die Untere Steigstraße und die Hansestraße in Richtung Brühlstraße vor einer Kontrolle. Der Wagen wurde von den Einsatzkräften später verlassen auf dem Parkplatz einer Bäckerei in Ohmenhausen aufgefunden.

Keinen Führerschein

Im Zuge der Fahndung konnte der Tatverdächtige, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, später in Betzingen angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Während der Maßnahme beleidigte der Mann die Einsatzkräfte. Da außerdem der Verdacht auf eine Alkoholisierung des 40-Jährigen bestand, wurde diesem noch eine Blutprobe entnommen.

Der wegen mehrerer Straftaten bereits polizeibekannte und vorbestrafte Deutsche, der erst im April aus der Haft entlassen worden war, wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Mittwochvormittag beim Amtsgericht Tübingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen oder Geschädigte, die durch die Fahrweise des Tatverdächtigen am Dienstagmorgen in Ohmenhausen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.

Ebenso werden Zeugen gesucht, die am Dienstagmorgen, bereits gegen 7.45 Uhr, eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Bereich der Hasenbergstraße beobachtet haben. Zu diesem Zeitpunkt soll es nach derzeitigem Kenntnisstand zwischen dem Tatverdächtigen und einem weiteren Bekannten dort zu einem handfesten Streit gekommen sein, bei dem der 40-Jährige nicht unerheblich an der Hand verletzt wurde. (pol)