Nachdem er in Dettingen gefährlich überholt hat: Motorradfahrer flüchtet vor der Polizei

DETTINGEN. Das Polizeirevier Metzingen sucht Zeugen zu einer riskanten Fahrt eines KTM-Lenkers am Sonntagabend in Dettingen. Der Zweirad-Fahrer überholte kurz nach 18.30 Uhr in der Karlstraße, unmittelbar vor der Kreuzung mit der Bahnhofstraße, trotz Gegenverkehrs einen Pkw, worauf eine Streifenwagenbesatzung die Sondersignale einschaltete, um den Lenker einer Kontrolle zu unterziehen. Das berichtet die Polizei. Dieser beschleunigte jedoch und fuhr trotz Einfahrtsverbots und Gegenverkehrs in die Bahnhofstraße ein.

Im weiteren Verlauf flüchtete er unter Missachtung der erlaubten Höchstgeschwindigkeit über die Metzinger sowie die Neuffener Straße in die Straße Am Hammerweg und von dort aus weiter durch die Brühlgasse, den Rosenweg sowie die Burgstraße zurück auf die Straße Am Hammerweg. Über den Heerweg und die Königsberger Straße gelangte der KTM-Lenker in die Kantstraße, wo er über einen Fußgängerweg in den Lindenweg davonfuhr. Auch auf Lautsprecherdurchsagen der Polizeibeamten hatte er zuvor nicht reagiert.

An der Halteradresse konnte später der 17-jährige mutmaßliche Fahrer des Zweirads angetroffen werden. Der Jugendliche sieht nun einer Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft entgegen. Zeugen oder Personen, die durch die Fahrweise möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 071239240 zu melden. (poL)