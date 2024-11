Nach Suche mit Polizeihubschrauber: Vermisster Mann in Pfullingen gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN/REUTLINGEN. Die Polizeisuche nach einem als vermisst gemeldeten Mann, bei der über Pfullingen und Reutlingen auch ein Hubschrauber eingesetzt wurde, war erfolgreich. Beamten am Boden fanden den Vermissten am Montagabend in Pfullingen. Der Mann wies Verletzungen unbekannter Art auf und kam umgehend in eine Klinik. Weitere Angaben zu den Hintergründen wollte die Polizei nicht bekanntgeben, schloss aber Fremdverschulden in diesem Fall aus.

Der Hubschrauber war zwischen 17 und 18 Uhr am Himmel über Pfullingen und Reutlingen unterwegs gewesen. (GEA)