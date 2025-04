Pfullinger Freibad öffnet Mitte Mai mit erhöhten Eintrittspreisen

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ab Mai – also parallel zum Beginn der kommenden Freibadsaison, die am Samstag, 17. Mai, startet – gelten in den Pfullinger Bädern neue Eintrittspreise. Die Erhöhungen hat der Gemeinderat am 11. März beschlossen, sie stellen sich wie folgt dar: Die Einzelkarte Erwachsene steigt von 4 Euro auf 5 Euro, der zugehörige Abendtarif von 2 Euro auf 3 Euro. Auch die reduzierten Tageskarten, bspw. für Jugendliche und Schwerbehinderte, erhöhen sich im Preis. Die Saisonkarte für Erwachsene, die bislang einen Preis von 100 Euro hatte, kostet künftig 120 Euro, die der Jugendlichen steigt von 25 Euro auf 30 Euro, der Preis für eine Familiensaisonkarte beträgt in Zukunft 240 Euro statt 200 Euro.

Die Anpassung der Entgeltordnung trägt vor allen Dingen der aktuellen Kostensituation in den Bädern Rechnung und gleicht die Preise an die ortsüblichen Preise anderer Bäder in der Umgebung an. In 2023 und 2024 wurde in Pfullingen noch von einer Preisanpassung bewusst abgesehen, weil zu Beginn der Freibadsaison große Unsicherheit darüber bestand, ob die Öffnungszeiten und der reibungslose Badebetrieb tatsächlich umgesetzt werden können. Der Rückblick zeigt: Die Freibadsaisons 2023 und 2024 verliefen außerordentlich gut. Alle geplanten Öffnungszeiten konnten einschließlich des Frühschwimmens angeboten werden und die Personalentwicklung verspricht diese Stabilität auch für die kommenden Jahre. Mit Blick auf die gestiegenen Kosten und das gleichzeitig sichergestellte Badeangebot für die Badegäste war es aus Sicht von Stadtverwaltung und Gemeinderat daher nun angebracht, die Entgelterhöhung vorzunehmen.

Sonderverkauf für Saisonkarten

Noch bevor die Preiserhöhung in Kraft tritt, startet allerdings ein Sonderverkauf für die Saisonkarten für das Schönbergbad. Das heißt, im April sind die begehrten Tickets für die Saison 2025 noch zum alten Preis zu haben. Der Sonderverkauf findet an der Kasse des Freibads statt, und zwar an folgenden Tagen: Freitag, 11. April, von 12 bis 15 Uhr; Samstag, 12. April, von 15:00 bis 18 Uhr; Sonntag, 13. April, 12 bis 15 Uhr; Dienstag, 15. April, 8 bis 11 Uhr; Mittwoch, 16. April, 17 bis 19 Uhr, Donnerstag, 17. April, 10 bis 15 Uhr. Ganz neu in der Entgeltordnung für die Pfullinger Bäder ist im Übrigen ein großzügiger Rabatt, in dessen Genuss die Familien kommen, die einen Landesfamilienpass vorlegen können. Für diese Familien reduziert sich der Preis für eine Familiensaisonkarte von 240 Euro auf 100 Euro. (GEA)