Scooterfahrer bringen 81-Jährigen in Reutlingen zu Fall - Zeugen gesucht

REUTLINGEN. Die Polizei sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Verkehrsunfall, bei dem am Montagnachmittag in der Eberhardstraße ein Senior zu Fall gebracht worden ist. Auf dem dortigen Gehweg neben dem Stadthallen-Parkplatz war gegen 15.30 Uhr ein 81-Jähriger zu Fuß in Richtung ZOB unterwegs, als ihm nach derzeitigem Kenntnisstand zwei nebeneinander fahrende E-Scooter-Lenker entgegenkamen. Das teilt die Polizei mit.

Dabei wurde der Senior von einem der beiden touchiert und stürzte zu Boden. Der entgegenkommende Unbekannte sprang in der Folge auf den E-Scooter seines Begleiters, worauf beide unverzüglich davonfuhren. Den hellroten Unfall-Roller ließen sie zurück. Beim Unfall erlitt der 81-Jährige, der später Anzeige beim Polizeirevier Pfullingen erstattete, nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen. Bei den beiden E-Scooter-Lenkern soll es sich um circa 16 Jahre alte Jugendliche gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die beiden Unbekannten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 zu melden. (pol)