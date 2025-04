Unbekannter plündert Münzbehälter von Waschanlage in Reutlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Münzbehälter an einer Waschanlage in der Ferdinand-Lassalle-Straße hat ein Unbekannter vermutlich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aufgebrochen und ausgeplündert. Das teilt die Polizei mit. Gegen 1.15 Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden, dem die aufgebrochenen Münzbehälter aufgefallen waren. Die daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Zum Wert des Diebesgutes liegen noch keine Informationen vor. Der Polizeiposten Reutlingen-West hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)