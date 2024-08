Motorradfahrer bei Unfall nahe Kirchentellinsfurt verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag verletzt worden. Eine 43-Jährige war kurz nach 16 Uhr mit einem VW T-Roc auf der Kreisstraße von Sickenhausen herkommend in Richtung Kirchentellinsfurt unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr kurz vor Ortsbeginn übersah sie den sich bereits im Kreisel befindlichen, 31 Jahre alten Kradlenker. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte der Biker von seiner Yamaha und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden musste. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kam die Feuerwehr zur Fahrbahnreinigung an die Unfallstelle. Der Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. (pol)