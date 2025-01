Mittelstadt: Abfall gerät im Müll-Lastwagen in Brand

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Zu einem in Brand geratenen Müllfahrzeug wurden Feuerwehr und Polizei am Freitagvormittag nach Mittelstadt gerufen. Kurz nach 10.30 Uhr hatten die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens den Brand im Müllbehälter ihres Fahrzeugs bemerkt. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit elf Einsatzkräften vor Ort kam, gelang es den Arbeitern den in Brand geratenen Müll abzulöschen. Dazu leerten sie den Inhalt des Fahrzeugs auf die Fahrbahn. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte eine nicht vollständig entleerte Gasflasche ursächlich für den Brand sein. Der Müllberg wurde anschließend durch das Entsorgungsunternehmen abtransportiert. (pol)