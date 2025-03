Polizei fasst in Mittelstadt jugendliche Rollerdiebe kurz nach der Tat

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-MITTELSTADT. Schnell konnte das Polizeirevier Reutlingen den Diebstahl eines Rollers am frühen Sonntagmorgen in Mittelstadt aufklären und die jugendlichen Täter festnehmen. Der Polizei wurde kurz vor sieben Uhr durch den Besitzer der Diebstahl seines Rollers in der Stadtstraße gemeldet, an dem sich auch ein Helm und eine Umhängetasche befanden.

Während der umgehend eingeleiteten Fahndung konnten die Streifenbesatzungen des Polizeireviers Reutlingen zunächst den auf einem Feldweg abgestellten, aufgebrochenen Roller auffinden und stellten infolgedessen in der Nähe drei, zunächst flüchtende Jugendliche fest. Diese konnten kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Die minderjährigen Beschuldigten wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben. Die drei erwartet nun ein Strafverfahren. (pol)