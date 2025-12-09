Mann onaniert in Mittelstadt vor 17-Jähriger

Bitte aktivieren Sie Javascript

MITTELSTADT. Wegen des Verdachts der Erregung öffentlichen Ärgernisses ermittelt der Polizeiposten Reutlingen-West gegen einen noch unbekannten Mann. Diese fiel bereits in den zurückliegenden Wochen immer wieder auf, wie er sich regelmäßig morgens, gegen 7.30 Uhr im Bereich der Lenzhalde in Mittelstadt entblößte und sich selbst befriedigte. Zuletzt war dies nun am Montagmorgen der Fall, als sich der Unbekannte vor einer 17-Jährigen auszog und onanierte. Zeugen oder möglicherweise weitere Geschädigte werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07121/9394-0 zu melden.