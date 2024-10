Mit Polizeihubschrauber: Erfolgreiche Suche nach vermisster Frau bei Walddorfhäslach

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Am Freitag gegen 17 Uhr erhielt das Polizeipräsidium Reutlingen eine Meldung über den Abbruch des Kontakts zu einer Frau mittleren Alters, die möglicherweise in einer hilflosen Lage sein könnte. Ihr Fahrzeug wurde auf dem Parkplatz Bullenbank bei Walddorfhäslach entdeckt, was umfangreiche Suchmaßnahmen in Gang setzte, wie die Polizei berichtete. Mehrere Streifen, ein Polizeihubschrauber sowie ein Mantrailer-Suchhund des Polizeipräsidiums waren daran beteiligt. Gegen 21 Uhr konnte die Frau in einem Waldgebiet östlich des Parkplatzes nahezu unverletzt gefunden werden. Sie wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert. (pol)