Menschliche Knochen in illegal abgeladener Erde bei Wannweil gefunden

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Ein Unbekannter hat in Wannweil zu einem noch nicht näher eingrenzbaren Zeitpunkt illegal Erdaushub mit menschlichen Knochen abgeladen. Das teilte die Polizei mit. Wie von Zeugen am Samstagabend entdeckt wurde, befanden sich in dem in einer Art Wendeschleife neben den Tennisplätzen im Burgweg liegenden Erdhaufen zahlreiche, nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Jahrzehnte alte menschliche Knochen.

Bei den zwischenzeitlich durchgeführten Untersuchungen der Knochen konnten keine Hinweise auf eine Straftat erlangt werden. Vielmehr könnte der Aushub inklusive der Knochen möglicherweise von einem ehemals als Friedhof genutzten Gelände stammen. Zeugen, die Hinweise auf die Herkunft des Aushubs bzw. den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 beim Polizeirevier Reutlingen zu melden. (pol)