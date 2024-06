Mehrere Autos in Nehren und Dußlingen durchwühlt und ausgeplündert

Bitte aktivieren Sie Javascript

DUSSLINGEN. In Nehren und Dußlingen haben am Wochenende wohl mehrere Kriminelle ihr Unwesen getrieben. Am Sonntagfrüh in der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 4.20 Uhr machten sich die Täter an, wie bislang bekannt ist, vier geparkten Pkw in der Brühlstraße in Nehren zu schaffen, berichtet die Polizei. Drei davon brachen sie auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendeten die Unbekannten unter anderem etwas Bargeld. Der angerichtete Sachschaden kann abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt.

Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag auch in Dußlingen durchwühlt worden, berichtet die Polizei. Zwischen 21.30 Uhr und 9.30 Uhr machte sich ein Unbekannter nach derzeitigen Erkenntnissen an sieben geparkten Autos zu schaffen. Er öffnete die im Bereich des Finkenwegs geparkten und teils unverschlossenen Autos oder brach verschlossene Fahrzeuge auf noch ungeklärte Art und Weise auf und durchwühlte sie nach Stehlenswertem. Soweit bislang bekannt ist, ließ er dabei vorgefundenes Münzgeld oder EC-Karten mitgehen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (pol)