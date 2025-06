Mehrere Verletzte bei Motorradunfällen in der Region

Bitte aktivieren Sie Javascript

Sturz auf Zwiefalter Steige: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Bundesstraße 312 bei Zwiefalten. Der 24-jährige Kradlenker fuhr gegen 15.40 Uhr mit seiner Yamaha als erster einer Dreiergruppe die B312 (Zwiefalter Steige) bergab in Richtung Zwiefalten. Im Auslauf einer langgezogenen Linkskurve verlor er nach derzeitigem Ermittlungsstand die Kontrolle über seine Maschine, stürzte auf die Fahrbahn und wurde schließlich gegen eine Leitplankenverankerung geschleudert.

Nach notärztlicher Erstversorgung wurde der 24-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen und dort stationär aufgenommen. Zur Sicherung und Bergung des Motorrads war neben einem Abschleppdienst die Feuerwehr mit 18 Einsatzkräften vor Ort. Die B312 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis circa 17.15 Uhr voll gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Motorradfahrer kollidiert bei Bad Urach mit Lkw

Schwere Verletzungen hat sich ein 19-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagabend auf der Bundesstraße 28 zugezogen. Gegen 18.30 Uhr fuhr der junge Mann mit seiner Honda CBR von Bad Urach kommend in Richtung Böhringen, als er im Verlauf einer scharfen Rechtskurve aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall kam. Der Kradlenker rutschte in der Folge auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem entgegenkommenden Lkw eines 44-Jährigen. Der 19-Jährige zog sich hierbei so schwere Verletzungen zu, dass er nach notärztlicher Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Klinikum eingeliefert werden musste.

Am Zweirad des Unfallverursachers, welches nicht mehr fahrbereit war und durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Am Lkw wird der Sachschaden auf 5.000 Euro beziffert. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B28 bis gegen 21.30 Uhr voll gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet. Die Straßenmeisterei Eningen musste die Fahrbahn aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe reinigen.

Ammerbuch: Autofahrer übersieht Motorrad beim Abbiegen

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 296 am Freitagmittag schwer verletzt worden. Der 25-jährige Fahrer eines VW Polo fuhr gegen 13.15 Uhr auf der B296 in Fahrtrichtung Herrenberg und wollte auf Höhe des Ortsteils Pfäffingen nach links auf die Landesstraße 359 abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 74-jährigen Motorradfahrer, der zusammen mit seiner 66-jährigen Sozia in Fahrtrichtung Tübingen unterwegs war.

Bei der Kollision mit dem Pkw im Einmündungsbereich wurden der Kradfahrer und seine Sozia abgeworfen. Der Rettungsdienst brachte die Beiden in ein Krankenhaus. Das Motorrad, eine BMW R 1200 R, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden am Pkw und dem Zweirad wird auf insgesamt circa 10.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Fahrspur in Richtung Tübingen sowie die Linksabbiegerspur nach Pfäffingen gesperrt werden.