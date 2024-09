Medizinischer Notfall: 88-jährige Autofahrerin verunglückt auf der B27 bei Walddorfhäslach

Bitte aktivieren Sie Javascript

WALDDORFHÄSLACH. Zu leichten Verletzungen und Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro ist es bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag gegen 13.45 Uhr bei Walddorfhäslach gekommen. Eine 88-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr zu diesem Zeitpunkt die B27 in Fahrtrichtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt Walddorfhäslach kam die Seniorin, vermutlich aus gesundheitlichen Gründen, nach links von der Fahrbahn ab und touchierte insgesamt zweimal die Mittelleitplanke. Danach wurde sie nach rechts zunächst auf die Fahrbahn zurückgewiesen und geriet im weiteren Verlauf in den Grünstreifen rechts der Fahrbahn, wo sie mit ihrem Auto auch zum Stillstand kam. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. (pol)