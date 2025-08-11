Mann am Reutlinger Hauptbahnhof mit Messer verletzt

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ein Mann ist am Montagvormittag im Bereich des Reutlinger Hauptbahnhofes mit einem Messer verletzt worden. Dies berichtetet ein Sprecher der Polizei auf GEA-Anfrage. Demnach gab es um kurz vor 11 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am nahegelegenen Busbahnhof. »Dabei ist eine Person mutmaßlich mit einem Messer leicht verletzt worden«, sagt der Polizei-Sprecher. Der mutmaßliche Täter sei daraufhin geflohen und mit einem Fahrzeug weggefahren. Nach ihm fahndet die Polizei aktuell (Stand 12.30 Uhr) noch. (GEA)