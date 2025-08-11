Bitte aktivieren Sie Cookies in den Browser-Einstellungen
Dem GEA folgen & informiert bleiben
Logo
Aktuell Einsatz

Mann am Reutlinger Hauptbahnhof mit Messer verletzt

Polizei
Polizisten im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/DPA
Polizisten im Einsatz. (Symbolbild)
Foto: Silas Stein/DPA
REUTLINGEN. Ein Mann ist am Montagvormittag im Bereich des Reutlinger Hauptbahnhofes mit einem Messer verletzt worden. Dies berichtetet ein Sprecher der Polizei auf GEA-Anfrage. Demnach gab es um kurz vor 11 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am nahegelegenen Busbahnhof. »Dabei ist eine Person mutmaßlich mit einem Messer leicht verletzt worden«, sagt der Polizei-Sprecher. Der mutmaßliche Täter sei daraufhin geflohen und mit einem Fahrzeug weggefahren. Nach ihm fahndet die Polizei aktuell (Stand 12.30 Uhr) noch. (GEA)
Stadt Reutlingen