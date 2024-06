Mössinger Seniorin wird Opfer von Schockanruf

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Eine Seniorin aus Mössingen ist am Dienstag Opfer dreister Telefonbetrüger geworden. Am Vormittag erhielt die Frau laut Polizei einen Telefonanruf, in der sich eine Kriminelle mit weinerlicher Stimme als Tochter der Seniorin ausgab. Die Anruferin gaukelte weiter vor, einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht zu haben.

In der Folge übernahm ein Komplize das Telefonat und forderte zur Abwendung einer angeblichen Haftstrafe der vermeintlichen Tochter eine fünfstellige Kaution von der Mössingerin. Die in Sorge versetzte Seniorin schenkte der frei erfundenen Geschichte Glauben und übergab später an ihrer Wohnanschrift Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro an einen unbekannten Abholer.

Betrug flog auf

Später flog der Betrug auf. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang: Wenn ein Anrufer, egal für wen er sich ausgibt, Geld und Wertsachen von Ihnen fordert, dann trauen Sie sich und legen sofort auf! (pol)