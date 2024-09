Linienbus kracht in Pfullingen gegen einen Baum: 100.000 Euro Schaden

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Sonntagabend, kurz vor 22 Uhr, in der Ahlsteige in Pfullingen ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet ein 54-Jähriger mit seinem Gelenk-Omnibus vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Keine Verletzten

Verletzt wurde niemand, im Linienbus befanden sich zum Unfallzeitpunkt glücklicherweise keine Fahrgäste. Durch die Feuerwehr und den Bauhof musste der massive Baum gefällt werden, erst danach konnte der schwer beschädigte Bus geborgen und abgeschleppt werden. An diesem dürfte Totalschaden in Höhe von mehreren 100.000 Euro entstanden sein. (pol)