Lagerhalle in Reutlinger Industriegebiet brennt

Massive Brandentwicklung

9:30 Uhr »Kurz nach Auslösung der Brandmeldeanlage kamen schon die ersten Mitteilungen, dass Flammen sichtbar sind. Es muss eine massive, schnelle Brandentwicklung gewesen sein. Daraufhin haben wir schnell weitere Kräfte nachgefordert«, sagt Stefan Hermann bei einem Gespräch am Brandort. Der Gewerbepark sei in mehrere Brandabschnitte unterteilt. Einer davon habe im Vollbrand gestanden. »Es ist uns gelungen, die anderen Brandabschnitte mithilfe von Riegelstellungen zu sichern, sodass sich das Feuer nicht weiter ausbreiten konnte.«

8.21 Uhr Rauchwolke ist weit sichtbar

Dichter Rauch zieht vom Brandort (In Laisen 31) in Richtung Reutlinger Innenstadt. Die Rauchwolke ist bis nach Pfullingen sichtbar.

Vom Scheibengipfel: Die Rauchwolke ist von weitem zu sehen. Foto: Pieth Vom Scheibengipfel: Die Rauchwolke ist von weitem zu sehen. Foto: Pieth

Auch von Pfullingen aus ist die Rauchwolke zu sehen. Foto: Andreas Lang Auch von Pfullingen aus ist die Rauchwolke zu sehen. Foto: Andreas Lang

Straße In Laisen gesperrt

Gesamte Reutlinger Feuerwehr im Einsatz

Die Straße In Laisen ist für den Verkehr in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Sowohl die Tankstelle, als auch der große Edeka-Supermarkt sind geschlossen. Eine Arztpraxis musste sämtliche Termine absagen.

7:01 Uhr Die gesamte Reutlinger Feuerwehr ist bis auf eine Einsatzreserve am Brandort. Es kommt zu einer erheblichen Rauchentwicklung, weswegen Anwohner gebeten werden, ihre Fenster geschlossen zu halten. Laut Hermann sind das über 100 Männer und Frauen sowie zahlreiche Fahrzeuge, darunter auch zwei Drehleitern. »Auch Nachbarwehren sind im Einsatz«, sagt Feuerwehrkommandant Stefan Hermann. Die Bosch-Werksfeuerwehr unterstützt mit ihrer Drohne die Löscharbeiten.

»Keine weitere Gefahr« für die Bevölkerung

6:55 Uhr Aufnahmen von oben zeigen das große Ausmaß des Feuers: Das Hallendach ist teilweise eingestürzt. Jenseits der Rauchentwicklung gibt es nach den Worten des Feuerwehrkommandanten »keine weitere Gefahr« für die Bevölkerung. Es habe auch keine Verletzten gegeben. »Wir können davon ausgehen, dass niemand im Gebäude war, als das Feuer ausgebrochen ist«. Wie lange die Löscharbeiten noch dauern, ist noch nicht absehbar.

Finanzbürgermeister Roland Wintzen vor Ort

6:48 Uhr Vor Ort informierte sich auch Reutlingens Finanzbürgermeister Roland Wintzen über den Großeinsatz. Er hofft, dass eine Ausbreitung der Flammen auf weitere Hallen vermieden werden kann.

Alarm geht um 3.51 Uhr ein

6:33 Uhr In einer Lagerhalle des Gewerbepark Achalm ist am Dienstagmorgen ein Großbrand ausgebrochen. Laut Feuerwehrkommandant Stefan Hermann erreichten automatische Brandmeldungen sowie mehrere Notrufe die Leitstelle um 3.51 Uhr am frühen Morgen. »Diese Halle steht im Vollbrand. Wir versuchen, die anderen Hallen zu halten«, erklärt Hermann den laufenden Einsatz. (GEA)