Kinder fahren in Dettingen mit ihren Rädern nebeneinander - Unfall

DETTINGEN. Leicht verletzt wurde ein zwölfjähriger Junge bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Königsberger Straße / Bergstraße in Dettingen ereignet hat. Das Kind, das einem Helm getragen hatte, war gegen 7.20 Uhr mit seinem Fahrrad und zwei weiteren Kindern auf der Bergstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, wobei sie anstatt hintereinander, zu dritt nebeneinander fuhren.

An der Einmündung zur Bergstraße missachtete der viel zu weit links fahrende Junge die Vorfahrt eines Opel Movano, dessen 32 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen hatte, um zu reagieren, sodass es zur Kollision kam. Der Zwölfjährige wurde in der Folge von der Besatzung eines Rettungswagens untersucht. Eine weitere ärztliche Versorgung war nicht erforderlich. Der Schaden an beiden Fahrzeugen wird auf knapp 600 Euro geschätzt. (pol)