Kind fährt in Mössingen auf Straße und wird verletzt

MÖSSINGEN. Verletzungen hat sich ein zehnjähriges Kind bei einem Unfall am Dienstagabend in der Straße Allee Kanton Saint-Julien zugezogen. Gegen 20.10 Uhr fuhr der Junge laut Polizei auf seinem Fahrrad unvermittelt auf Höhe der Dreifürstensteinschule vom Gehweg auf die Straße, ohne auf den dortigen Verkehr zu achten.

Die 34-jährige Fahrerin eines VW T-Cross, die in Richtung Belsen fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Fahrrad des Jungen. Der Zehnjährige, der keinen Fahrradhelm trug, stürzte zu Boden und zog sich unter anderem eine Kopfplatzwunde zu.

Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An dem Fahrrad des Kindes entstand Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro, an dem PKW der Dame in Höhe von circa 5.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. (pol)