Kühllaster fängt Feuer in Dettingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DETTINGEN. Zum Brand eines Kühllasters mussten die Rettungskräfte am Mittwochmittag in die Dettinger Karlstraße ausrücken. Ein 34-Jähriger war kurz nach zwölf Uhr mit dem Lkw unterwegs, als er im Rückspiegel seines Fahrzeugs Flammen entdeckte. Er hielt daraufhin an und versuchte zunächst selbst, den Brand zu löschen. Dieser konnte letztendlich erst von der sofort verständigten Feuerwehr gelöscht werden.

Ersten Erkenntnissen nach war der Katalysator des Fahrzeugs aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten. Bis zur Bergung des Lasters musste der Verkehr an der Unglücksstelle vorbeigeleitet werden. Über die Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor. (pol)