In zwei Walddorfhäslacher Firmen eingebrochen

WALDDORFHÄSLACH. In zwei Firmen in der Schlattgrabenstraße sind möglicherweise ein und dieselben Unbekannten in der Nacht von Montag auf Dienstag eingebrochen. Zwischen 19 Uhr und 9 Uhr verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Bürogebäude einer dortigen Firma. Ob sie auf ihrer Suche nach Stehlenswertem fündig wurden, ist noch nicht bekannt. Auch eine nur unweit entfernte Firma wurde im gleichen Zeitraum von Kriminellen heimgesucht. Hier gelangten die Einbrecher über eine gewaltsam aufgebrochene Türe ins Gebäude, das sie nachfolgend durchsuchten. Was gestohlen wurde, ist auch in diesem Fall noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Pliezhausen hat Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen. (pol)