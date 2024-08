In Wannweiler Wohnung eingebrochen

Bitte aktivieren Sie Javascript

WANNWEIL. Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Eisenbahnstraße ist zum Ziel eines Einbrechers geworden. Wie am Sonntagnachmittag festgestellt wurde, war ein Unbekannter in der Zeit von Samstagabend, 19 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 16 Uhr, durch ein Fenster in das Gebäude gelangt und hatte die Räume und das Mobiliar durchsucht. Den ersten Erkenntnissen nach stahl er mehrere hochwertige Uhren, Taschen und Sonnenbrillen. Der Polizeirevier Reutlingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (pol)