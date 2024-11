Holzstapel brannte in Sickenhausen - Polizei schließt Brandstiftung nicht aus

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN-SICKENHAUSEN. Zum Brand eines Holzstapels mussten am Montagabend Feuerwehr und Polizei nach Sickenhausen ausrücken. Kurz vor 20 Uhr bemerkten Zeugen den brennenden Stapel am Ortsrand neben der K 6722 in der Nähe der Einmündung Am Bildstöckle und verständigten die Feuerwehr. Dieser gelang es, das Feuer rasch zu löschen und ein Ausbreiten zu verhindern, sodass lediglich ein Teil des Holzstapels in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der Schaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf etwa 400 Euro. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, werden mögliche weitere Zeugen gebeten, sich bei der Polizei in Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 zu melden. (pol)