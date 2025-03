Die Häuser am Sickenhäuser Ortsausgang Richtung Degerschlacht sind bei Starkregen in Gefahr. Ein eigentlich beschlossenes Grabensystem zum Hochwasserschutz dümpelt seit Jahren halbfertig vor sich hin. Was sich mittlerweile getan hat und wie es weitergehen soll.

Immerhin das ist geschafft: Vom halbfertigen Graben (links) führt nun ein Rohr in den Kanal, eine gewisse Wassermenge kann also abfließen, ohne dass die Feuerwehr mit Pumpen nachhelfen muss. Foto: SER Immerhin das ist geschafft: Vom halbfertigen Graben (links) führt nun ein Rohr in den Kanal, eine gewisse Wassermenge kann also abfließen, ohne dass die Feuerwehr mit Pumpen nachhelfen muss. Foto: SER

