Glatteis: Pfullinger Bürgermeister dankt Bürgern und Bauhof-Mitarbeitern

Glätte in ganz Baden-Württemberg hat am frühen Morgen zu vielen Unfällen geführt.

Bitte aktivieren Sie Javascript

PFULLINGEN. In der Nacht auf Mittwoch und am darauffolgenden Vormittag waren auch die Mitarbeiter des Pfullinger städtischen Bauhofs stark gefordert: Gefrierender Regen verwandelte allerorten Straßen und Wege in rutschige Pisten, verlangte nach Sondereinsätzen der Streu- und Räumteams und erschwerte gleichzeitig die Abfallabholung im Bezirk IVa (Ahlsberg, Roßwag und Sandwiesen).

Früh und lange im Einsatz

»Die Bauhofkollegen waren früh und lange im Einsatz, um für die Sicherheit auf unseren Straßen zu sorgen – dafür möchte ich Ihnen nachdrücklich Danke sagen«, betont Stefan Wörner in einer Pressemeldung. Auch den Bewohnerinnen und Bewohner, die auf die besondere Witterung reagiert haben und ihrer individuellen Streupflicht auf den Gehwegen nachgekommen sind, spricht der Bürgermeister seinen Dank aus.

Gemeinsam mit dem städtischen Winterdienst ist die Räum- und Streupflicht der Bürgerschaft die Grundvoraussetzung für ein sicheres Vorankommen im Winter – nicht nur bei glatten Verhältnissen, sondern auch bei Schneefall, heißt es außerdem in der Pressemeldung. Tage wie der gestrige Mittwoch zeigten das deutlich. Gleichzeitig nehme dies Zeit in Anspruch und könne nie sofort und überall gleichzeitig erfolgen. »Der Winterdienst des Bauhofs räumt und streut prioritär Hauptverkehrsstraßen, Neben- und Wohnstraßen kommen in der Regel anschließend.«

Abfallabholung wird nachgeholt

Die ausgebliebene Abfallabholung im Bezirk IVa, die aufgrund der Glätte am Mittwoch nicht oder nur teilweise stattfinden konnte, werde bereits nachgeholt. Betroffenen, deren Tonnen nicht geleert wurden, seien weiterhin gebeten, diese am Straßenrand stehenzulassen. Die Abholung solle bis spätestens am morgigen Freitag nachgeholt sein. (pm)